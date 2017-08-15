Бывшие осужденные в Беларуси смогут найти жилье и работу в специальных агрогородках

Новости Беларуси. Завершить уборочную кампанию необходимо до 20 августа. Времени остается совсем немного, поэтому рядом с хлеборобами в поле сегодня работают студотряды, военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность помочь даже предоставят людям, вышедшим из мест лишения свободы. Бывшие осужденные смогут найти жилье и работу в специальных агрогородках. Новый проект закона о социальной реабилитации инициирует МВД. Таким образом, в Гомельской области появится специальное предприятие, которое примет на работу таких людей.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы хотели бы взять в Министерство внутренних дел в собственность это хозяйство. Там будет, естественно, создание условий для их нормальной жизни, для того, чтобы они имели жилье, работу, заработную плату, обеспечивали себя, обеспечивали свои семьи, если в этом необходимость есть, гасили иски.

Решение о том, в чьем подчинении будет находиться экспериментальное предприятие, пока не принято. Известно лишь, что вся производимая продукция пойдет на нужды уголовно-исполнительной системы.