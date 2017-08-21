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Спецпредставитель США по Украине прибывает в Беларусь 21 августа

21.08.2017 - 10:53

Новости Беларуси. 21 августа Минск вновь станет миротворческой площадкой. В Беларусь прибывает спецпредставитель США по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курт Волкер встретится с официальным посланником России. Известно, что переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме. Будут обсуждаться вопросы урегулирования конфликта на Донбассе. Известно, что из Минска американский чиновник направится в Вильнюс и Киев.

Волкер назначен специальным представителем по Украине в июле. Его задача – координировать усилия Госдепартамента США по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Спецпредставитель США по Украине прибывает в Беларусь 21 августа

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