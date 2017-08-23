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Спортивные секции для детей в Минске – как выбрать и когда записываться: «Большой город»

23.08.2017 - 20:34

Новости Беларуси. Чем ближе сентябрь, тем чаще в «Большом городе» говорят о детях. Что их ждёт в новом учебном году, о подготовке к школе и их свободном времени. В том числе, о  занятиях спортом. Совсем скоро начнется запись в секции и спортшколы. Какую выбрать и стоит  ли поторопиться? Всем ли видам спорта обучают в Минске? Сколько за это надо (и надо ли) платить?  Об этом рассказал первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Андрей Патеев.

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