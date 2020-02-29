«Интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride». Промоутер компании MGC рассказал, как будут проходить бои
Новости Беларуси. Адреналин, упорство и сила. Минск принимает турнир MGC. Это международные соревнования по единоборствам, которые собрали атлетов из семи стран. В программе – поединки по кикбоксингу, боксу и смешанным единоборствам.
С подробностями из Falcon Arena наш корреспондент Евгений Поболовец.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Сейчас идут последние приготовления к турниру. Внимание поклонников смешанных единоборств всего мира приковано к Минску.
Итак, что же такое MGC? В дословном переводе это смешанные бои гладиаторов. Как у настоящих гладиаторов, здесь сразу несколько разных видов единоборств: от классических бокса и кикбоксинга до боев без правил и боев Pride, это когда в ринге между собой борются, например, самбист и боксер.
MGC. Организатор рассказал, почему стоит сходить на большой турнир смешанных единоборств в Минске
С главным промоутером этого турнира, с Михаилом Лисовским, мы пообщались в прямом эфире.
Михаил, чем сегодня планируете удивлять не только белорусского, но и мирового зрителя?
Михаил Лисовский, промоутер компании MGC:
Планируем удивлять хорошими боями и боями разными, боями в разных стилях, боями различных спортсменов. Но в первую очередь, конечно, надеемся на победу белорусских спортсменов. Спортсмены очень именитые. Это члены национальной команды олимпийской сборной по боксу, которые сейчас добывают лицензии на Олимпиаду в Токио, но имеют свой профессиональный дебют как профессиональные боксеры сегодня – Михаил и Евгений Долголевец, также мастер спорта международного класса, чемпион мира среди молодежи в тяжелом весе по греко-римской борьбе.
Третий профиль – классический кикбоксинг, где у нас сойдутся в главной схватке вечера чемпион Европы по кикбоксингу Максим Сподаренко из Беларуси, из нашего клуба, и представитель Азербайджана, чемпион мира по этой же версии прошлого года.
«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC
Самая интересная изюминка нашего турнира – бои в стиле Pride, где спортсмены различных видов единоборств со званиями не меньше чем мастер спорта международного класса будут пытаться доказать, что именно их вид спорта в условиях вольной схватки является самым доминирующим и самым превалирующим.
Евгений Поболовец:
Что по зрительским местам? Все ли билеты раскуплены и стоит ли ждать аншлага?
Михаил Лисовский:
Да, у нас практически аншлаг. Адреналин, который дают спортсмены, и адреналин во время реальных схваток не сравнится, конечно, ни с чем.
Напоминаю нашим телезрителям, у кого нет возможности прийти сегодня сюда, на Falcon Arena. Мы сегодня будет снимать это шоу с восьми камер, естественно, в формате HD, используя суперзамедленную съемку Super Slow Motion. Они будут бить сильно, а мы покажем это красиво.
«Каждый делает упор на свою технику». Как готовятся спортсмены к турниру MGC
Новости Беларуси. Яркие схватки на ринге, сила духа и адреналина! 29 февраля впервые в Минске пройдёт турнир MGC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международные соревнования по единоборствам соберут атлетов из семи стран. В программе – поединки по кикбоксингу, боксу и смешанным единоборствам. Участие в них примут сильнейшие атлеты Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Польши, Украины и Ирака. Главным событием вечера станет бой белоруса Максима Сподаренко и азербайджанца Рамала Асланова. За поединками можно наблюдать вживую на Falcon Club Arena или в эфире СТВ.
MGC. Организатор рассказал, почему стоит сходить на большой турнир смешанных единоборств в Минске
За стандартной для таких турниров процедурой взвешивания – она прошла в «Президент-отеле» – следил Евгений Поболовец.
Процедура взвешивания давно уже маленькое шоу в рамках большого. Минимум одежды – важен каждый килограмм – максимум экспрессии и... вот этот звериный оскал.
Турнир MGC («смешанные бои гладиаторов») Минск уже принимал. Но сейчас всё будет несколько иначе: к традиционным боксёрским и кикбоксёрским поединкам добавятся бои без правил и забытый формат 90-х Pride.
Михаил Лисовский, промоутер компании MGC:
Будет формат Pride, где люди будут выходить в своей экипировке и представлять свой стиль, из которого они вышли. Т. е. если ты дзюдоист, то выходишь в кимоно, а против тебя выходит представитель кикбоксинга. Естественно, каждый делает упор на свою технику.
10 боёв, сразу несколько премьер в профессиональном спорте и вишенка на торте – поединок двух чемпионов: Европы-2018 –белоруса Максима Сподаренко и мира-2019 – азербайджанца Рамала Асланова. Но это в среднем весе.
Естественно, такие турниры не проходят без противостояния тяжеловесов. Многие считают весовую категорию свыше 100 килограммов самой привлекательной и зрелищной. И нам есть за кого там болеть.
Марсель Сычёв, боец (Беларусь):
Два месяца я тренировался под руководством Константина Михайловича Маханькова, мы очень много работали над ударной техникой, борьбой. И сейчас мы пытаемся всё это соединить вместе и продемонстрировать на соревнованиях. И я надеюсь, что победа будет за мной.
Ну, и куда же без прекрасных дам. Они тоже находят себя в современных единоборствах. Причём у девушек философия иная. В отличие от мужчин, которым природой заложено стремление одержать верх над соперником, доказать, что именно ты – сильнее, ты – альфа, девушки бросают вызов в первую очередь себе.
Александра Ситникова, боец (Беларусь):
Каждый спортсмен в ринге борется сам с собой. Если я выхожу из ринга, где я проиграла, я понимаю, что проиграла сама себе. Я где-то не дотерпела, не настроилась. Не сделала то, что должна была. Я не проиграла сопернице.
Итак, суббота, 29 февраля, 19:00 Falcon Club. Несколько часов увлекательнейшего действа. Не пропустите!
Евгений Поболовец, корреспондент:
А кто не сможет посмотреть бои вживую (к этой минуте в продаже практически нет билетов), смогут это сделать в эфире СТВ. Мы покажем всё в формате HD с восьми камер, в том числе используя сверхзамедленную съёмку.