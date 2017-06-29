Справиться с самым жарким днем июня минчанам помог Красный Крест

Новости Беларуси. Знойная жара накрыла Минск. 29 июня – самый теплый день июня. Жители столицы не избалованы такой щедростью природы и не ожидали столь высокого градуса, хотя синоптики его и прогнозировали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники Красного Креста подготовили для минчан акцию «Вода».

В центре города поставили источник с H2O и готовы научить всех желающих оказывать первую помощь пострадавшим от солнечного удара.

Дмитрий Русаков, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста:

Эта акция носит регулярный характер, и если мы начинали с раздачи воды, то сейчас мы даем комплексную помощь.

Это оказание первой помощи, если человеку стало плохо, это обучение тому, что надо делать при жаре,

как надо относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые проходят рядом, когда на улице жарко.