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Справиться с самым жарким днем июня минчанам помог Красный Крест

29.06.2017 - 22:21

Новости Беларуси. Знойная жара накрыла Минск. 29 июня – самый теплый день июня. Жители столицы не избалованы такой щедростью природы и не ожидали столь высокого градуса, хотя синоптики его и прогнозировали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники Красного Креста подготовили для минчан акцию «Вода».

В центре города поставили источник с H2O и готовы научить всех желающих оказывать первую помощь пострадавшим от солнечного удара.

Дмитрий Русаков, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста:
Эта акция носит регулярный характер, и если мы начинали с раздачи воды, то сейчас мы даем комплексную помощь.

Это оказание первой помощи, если человеку стало плохо, это обучение тому, что надо делать при жаре,

как надо относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые проходят рядом, когда на улице жарко.

Справиться с самым жарким днем июня минчанам помог Красный Крест

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