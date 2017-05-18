новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Сражение на словах: мастера ораторского искусства борются за звание лучшего

18.05.2017 - 16:49

Новости Беларуси. Международный конкурс ораторского мастерства «Цицероний» проходит в Минске. В сражении на словах участвуют 48 студентов белорусских вузов. Прежде чем попасть в финал, они проходили отбор в городских и областных турах. Каждому оратору дано 3 минуты, чтобы раскрыть тему «События, люди и их дела». Примечательно, что среди участников много иностранцев. Есть ораторы из Венесуэлы, Китая и Нигерии. На изучение «великого и могучего» у них ушли годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Голубев организатор конкурса «Цицероний 2017», профессор кафедры психологии и педагогики Академии МВД РБ:
Стало интересней, потому что мы слышим не только традиционное говорение наших белорусских людей, но мы слышим уже, как разговаривают, интонируют, хотят по-русски говорить представители очень далеких стран. Это очень интересно.

Впервые конкурс провели в 2000 году среди курсантов Академии МВД. Но со временем он приобрел статус международного. За 17 лет в красноречии здесь соревновались представители 30 стран.

Сражение на словах: мастера ораторского искусства борются за звание лучшего

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Конкурс фотографов в Минской области: лучшие работы попадут на выставку ко Дню молодежи
Конкурс фотографов в Минской области: лучшие работы попадут на выставку ко Дню молодежи
«Павлинка» и чтения классиков: что обещают организаторы 27 Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно
«Павлинка» и чтения классиков: что обещают организаторы 27 Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно
«Наш сервис заменяет детям ручку и тетрадь»: белорусский ІТ-стартап вышел в полуфинал Imagine Cup 2017
«Наш сервис заменяет детям ручку и тетрадь»: белорусский ІТ-стартап вышел в полуфинал Imagine Cup 2017
От IT-разработок до инноваций в области медицины: чем удивил проект «100 идей для Беларуси»?
От IT-разработок до инноваций в области медицины: чем удивил проект «100 идей для Беларуси»?
С такой молодежью в будущее можно смотреть с оптимизмом: Максим Рыженков о гранд-финале конкурса «100 идей для Беларуси»
С такой молодежью в будущее можно смотреть с оптимизмом: Максим Рыженков о гранд-финале конкурса «100 идей для Беларуси»
Слёт-конкурс «Зеленая волна» в Минске помогает подросткам из всей Беларуси закрепить навыки поведения на дороге
Слёт-конкурс «Зеленая волна» помогает подросткам из всей Беларуси закрепить навыки поведения на дороге
Ораторское мастерство: в Минске школьники готовятся к конкурсу «Живая классика»
Ораторское мастерство: в Минске школьники готовятся к конкурсу «Живая классика»
«Однообразной работы нет». Победителем конкурса «Белорусский мастер» стал фрезеровщик из Могилева
«Однообразной работы нет». Победителем конкурса «Белорусский мастер» стал фрезеровщик из Могилева
Все новости по теме Конкурс
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru