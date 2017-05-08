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Сражения и дипломаты среди зрителей: один из боев мая 1945 года реконструировали на «Линии Сталина»

08.05.2017 - 16:40

Новости Беларуси. Берлинскую операцию под Минском провели в присутствии дипломатов. 8 мая на «Линии Сталина» реконструировали один из боев, прошедших в мае 1945 года.

Десятки единиц техники, сотни реконструкторов, тысячи зрителей. И впервые на трибунах – дипломаты со своими семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея такой военно-полевой встречи без галстуков принадлежит внешнеполитическому ведомству. Глава МИД Беларуси отметит: «Страны, которые в годы войны были по разные стороны баррикад, сегодня не должны воспринимать друг друга как врагов. Надо строить политику на основе дружеских, партнерских отношений».

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы не являемся источником какой-то опасности, источником конфликтогенности. Мы доноры безопасности в Европе, защищаем нашу совместную границу с Евросоюзом от наплыва нелегальных мигрантов, от трансграничной преступности, от торговли людьми и многого другого. Мы ни к кому не имеем никаких территориальных претензий. И, кстати говоря, Беларусь – единственное постсоветское государство, которое не имело никаких вооруженных конфликтов на своей территории после развала Советского Союза.

Дипломаты смогли прикоснуться к славному военному прошлому Беларус, и страшным страницам Великой Отечественной. Этот исторический урок никогда не следует забывать, – отметили послы.

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:
Самое важное, как в вашей стране, потому что для нас это тоже либерализация. Для нас важно в Беларуси и Российской Федерации.

Сражения и дипломаты среди зрителей: один из боев мая 1945 года реконструировали на «Линии Сталина»

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