новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Сразу 2 ДТП с участием белорусов: подробности аварий в Львовской области и Литве

31.03.2017 - 21:30

Новости Беларуси. Роковое совпадение. Два автобуса с белорусскими туристами 31 марта попали в ДТП. Одна из машин съехала в кювет на литовской трассе, другая – столкнулся с легковушкой под украинским Львом. Обе аварии произошли рано утром.

Причем случились инциденты с разницей всего в 45 минут.

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Ранее утро. Точнее, 05:45. С трассы Вильнюс-Паневежис прямо в кювет съезжает автобус с белорусскими детьми. А менее чем через час в ДТП попадает еще один автобус с белорусами.

На сей раз в 40 километрах от украинского Львова.

Первые кадры, которые успели запечатлеть очевидцы, – перевернутый автобус, растерянные люди. Белорусы – а это 43 человека – направлялись из Минска в горнолыжный Буковель. В 06:30 на встречную полосе появилась легковушка. От удара автобус вылетел в кювет и перевернулся.

Павел, пассажир автобуса «Минск-Буковель»:
Сумеречное время уже было, около шести утра. Мы ехали по своей полосе, и водитель встречного автомобиля, в момент, когда поравнялись автобус с машиной, легковушка резко ушла на встречку прямо под автобус.

20 белорусов получили различные травмы.

По большей части незначительные – это ушибы, ссадины и порезы. Пострадавших туристов оперативно доставили клиническую больницу Львова.

Одному из пассажиров автобуса, 29-летнему мужчине, потребовалась госпитализация.

Игорь Стояновский, заместитель главного врача 8 клинической больницы города Львова (Украина):
Ему потребовалось оперативное вмешательство. У мужчины сочетанная травма. Есть переломы и повреждение грудной клетки. Требуется стационарное лечение. Остальным пациентам была оказана амбулаторная помощь в травмпункте.

Столкновение стало фатальным для двух человек в легковушке: погиб пассажир и водитель.

По факту ДТП полиция Львовской области возбудила уголовное дело.

Юрий Тыбинко, следователь следственного управления Главного Управления Национальной полиции в Львовской области (Украина):
Обстоятельства ДТП будут выясняться. Назначена экспертиза, следствие продолжается.

А вот ДТП на литовской трассе спровоцировала погода. Водитель потерял управление на скользкой дороге и съехал в кювет. В автобусе находились 20 детей из Беларуси. Никто из ребят не пострадал.

Юных пассажиров временно разместили в ближайшей гостинице.

Павел Слюнькин, пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве:
Для детей был найден дополнительный автобус, группа продолжила движение.

По большей части благополучно разрешилась и ситуация на украинской трассе. Белорусские туристы, которые направлялись в Буковель, смогли продолжить путь. Фирма предоставила другой автобус. Впрочем, некоторые выбрали иной вариант, то есть дорогу домой. В Минске автобус будет ближе к ночи.

Сразу 2 ДТП с участием белорусов: подробности аварий в Львовской области и Литве

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Литва
Белорусские дети, попавшие в ДТП недалеко от литовского Паневежиса, продолжили свой маршрут
Кадры с места ДТП: автобус с белорусскими детьми съехал в кювет в Литве
Кадры с места ДТП: автобус с белорусскими детьми съехал в кювет в Литве
Павел Слюнькин, пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве
«В Литве был большой дождь, водитель потерял бдительность». Автобус с детьми из Беларуси съехал в кювет на магистрали Вильнюс – Паневежис
В центре Заславля водитель легкового авто подрезал мотоциклиста
В центре Заславля водитель легкового авто подрезал мотоциклиста
В Мяделе нетрезвый водитель сел за руль и не смог справиться с управлением
В Мяделе нетрезвый водитель сел за руль и не смог справиться с управлением
Автобус со школьниками перевернулся в Румынии: пострадали 13 детей
Автобус со школьниками перевернулся в Румынии: пострадали 13 детей
На Гаити водитель автобуса сбил двух пешеходов и, скрываясь с места ДТП, врезался в группу музыкантов: более 30 человек погибли
На Гаити водитель автобуса сбил двух пешеходов и, скрываясь с места ДТП, врезался в группу музыкантов: более 30 человек погибли
В Душанбе у грузовика отказали тормоза: 8 человек погибли, около 20 ранены
В Душанбе у грузовика отказали тормоза: 8 человек погибли, около 20 ранены
Все новости по теме Авария
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru