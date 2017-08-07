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Сразу два затмения произойдут в августе 2017 года

07.08.2017 - 11:11

Сразу 2 затмения смогут увидеть белорусы в августе. Частичное лунное затмение – 7 августа 2017. Второе затмение выпадает на 21 августа. Подробнее - астролог Вячеслав Бонча.

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