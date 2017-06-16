Сразу два фестиваля – «Степные напевы» и молодежных субкультур – пройдут в Минске в выходные

Новости Беларуси. Эти выходные минчанам запомнятся сразу двумя яркими фестивалями. Праздник казахской культуры «Степные напевы» пройдет в Верхнем городе. Познакомиться с традициями Казахстана, попробовать блюда национальной кухни и проявить себя в различных конкурсах смогут все желающие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А в парке Победы приглашают на фестиваль молодежных субкультур. «Огонь танца», битва ди-джеев, и фаер-шоу. Ощутить всю силу энергии улиц можно будет до позднего вечера.