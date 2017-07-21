Сразу три белоруски поспорят за медали минского чемпионата Европы по пятиборью

Новости Беларуси. Сразу три белоруски – Анастасия Прокопенко, Татьяна Халдоба и Ольга Силкина – поспорят за медали минского чемпионата Европы по пятиборью.
Полуфинальная стадия прошла 20 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сразу три белоруски – Анастасия Прокопенко, Татьяна Халдоба и Ольга Силкина – поспорят за медали минского чемпионата Европы по пятиборью.
Полуфинальная стадия прошла 20 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
|«Белорусским спортсменам поблажки не будет»: первенство Европы по городошному спорту проходит в Гродненской области
|Чемпионат Европы по пятиборью в Минске: белорусы в мужской эстафете заняли 6-ю строчку во второй день соревнований
|Чемпионат Европы по современному пятиборью в Минске: в первый день Беларусь взяла бронзу
|Минск готовится принять чемпионат Европы по современному пятиборью: как проходят последние тренировки
|8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»
|Белорусская команда заняла призовые места на открытом чемпионате лесорубов в Финляндии
|«В нашем виде спорта конкурентов очень много»: таэквондисты о победе на Кубке Европы и планах на будущее
|Секрет точного попадания: чемпионат МВД по стендовой стрельбе планируют сделать традиционным