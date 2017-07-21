новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Сразу три белоруски поспорят за медали минского чемпионата Европы по пятиборью

21.07.2017 - 11:10

Новости Беларуси. Сразу три белоруски – Анастасия Прокопенко, Татьяна Халдоба и Ольга Силкина – поспорят за медали минского чемпионата Европы по пятиборью.

Полуфинальная стадия прошла 20 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сразу три белоруски поспорят за медали минского чемпионата Европы по пятиборью

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Белорусским спортсменам поблажки не будет»: первенство Европы по городошному спорту проходит в Гродненской области
«Белорусским спортсменам поблажки не будет»: первенство Европы по городошному спорту проходит в Гродненской области
Чемпионат Европы по пятиборью в Минске: белорусы в мужской эстафете заняли 6-ю строчку во второй день соревнований
Чемпионат Европы по пятиборью в Минске: белорусы в мужской эстафете заняли 6-ю строчку во второй день соревнований
Чемпионат Европы по современному пятиборью в Минске: в первый день Беларусь взяла бронзу
Чемпионат Европы по современному пятиборью в Минске: в первый день Беларусь взяла бронзу
Минск готовится принять чемпионат Европы по современному пятиборью: как проходят последние тренировки
Минск готовится принять чемпионат Европы по современному пятиборью: как проходят последние тренировки
8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»
8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»
Белорусская команда заняла призовые места на открытом чемпионате лесорубов в Финляндии
Белорусская команда заняла призовые места на открытом чемпионате лесорубов в Финляндии
представители сборной Беларуси по таэквондо
«В нашем виде спорта конкурентов очень много»: таэквондисты о победе на Кубке Европы и планах на будущее
Секрет точного попадания: чемпионат МВД по стендовой стрельбе планируют сделать традиционным
Секрет точного попадания: чемпионат МВД по стендовой стрельбе планируют сделать традиционным
Все новости по теме Спортивные соревнования
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru