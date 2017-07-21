Сразу три белоруски поспорят за медали минского чемпионата Европы по пятиборью

Новости Беларуси. Сразу три белоруски – Анастасия Прокопенко, Татьяна Халдоба и Ольга Силкина – поспорят за медали минского чемпионата Европы по пятиборью.

Полуфинальная стадия прошла 20 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».