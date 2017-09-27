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Средние цены на овощи на осенних ярмарках в Минске

27.09.2017 - 21:06

Новости Беларуси. Сколько стоят картофель, свёкла, морковь, яблоки на сельскохозяйственных ярмарках, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Данные с минувших выходных, с ярмарки. Реализация продукции по ценам производителей, все они осуществлялись с минимальной торговой добавкой, конечно. Картофель, к примеру, продавался от 25 до 50 копеек, свёкла – от 30 до 50, морковь – от 35 до 60.

Яблоки – от 1 рубля до 2.

В принципе, мы каждую ярмарку проводим мониторинг, чтобы знать, какие цены у нас, в целом, по городу и, чтобы не допустить какого-то недобросовестного ценообразования. 

Осенние ярмарки в Минске: что, почём, где и когда

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