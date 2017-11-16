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«Средний возраст наших оздоровительных загородных лагерей – около 35-40 лет»

16.11.2017 - 08:02

Новости Беларуси. О детских лагерях говорили в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Средний возраст наших оздоровительных загородных лагерей – около 35-40 лет. Это – серьёзный возраст, и поэтому необходимо вложение средств. Позиция Мингорисполкома однозначна: сохранить базу наших оздоровительных лагерей. И мы стараемся, чтобы они оставались за собственниками.

К сожалению, в этом году мы не открыли два оздоровительных лагеря по уважительным причинам.

Один лагерь не открылся из-за финансового положения предприятия и один – потому что на его базе разместили учащихся другого учебного заведения. Чтобы сохранить объёмы, в этом году мы попробовали, и у нас получилось – пять лагерей работали не в четыре, а в пять смен. Это позволило привлечь большее количество детей на оздоровление.

Детские оздоровительные лагеря: «Большой город»

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