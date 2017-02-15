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Сретение Господне, Сустретьев день и Громницы: традиции наших предков

15.02.2017 - 13:34

Сретенье, Сустретьев день и Громницы. Этот зимний праздник имел сразу несколько названий и с давних времён почитался нашими предками. Считалось, что именно сегодня зима встречается с весной и постепенно лютые холода сменяются теплом. В этот день впервые за долгую зиму можно было услышать грозу с громом и увидеть молнию. Потому наши предки и прозвали этот праздник Громницей.

Главным атрибутом этого праздника была «громничная» свеча. С ней наши предки проводили обряды. А потому, даже её изготовление имело особое значение. Выплавить её должен был сам хозяин дома. Сделать это необходимо было в последнюю субботу перед праздником. На Полесье было принято ещё и украшать «громничную» свечу. И только после этого нести её в церковь.

По возвращению из церкви, хозяин проводил главный праздничный обряд – «крещение огнём».

Такой же обряд хозяин проводил и на домашних животных, чтобы уберечь от нечистой силы, зависти и сглаза. Как оберег, свечу хранили до следующей Громницы. Весь год она защищала дом. Зажигали её только по большим праздникам или на самые важные семейные события.

С «громничной» свечой наши предки связывали ещё и множество примет. Например, по её треску можно было определить, какими будут весна и лето.

Спустя столетия  праздник Громницы перекочевал и в христианский календарь. В этот день православные всего мира отмечают Сретение Господне, встречу младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной. В память об этом сегодня в храмах зажгут тысячи праздничных свечей.

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