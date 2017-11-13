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Срок платы налога на землю и недвижимость истекает в среду 15 ноября

13.11.2017 - 20:02

Новости Беларуси. Истекает срок уплаты в казну имущественных налогов. До 15 ноября почти 148 тысяч владельцев двух и более квартир внесут налог на недвижимость и землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Льготу, то есть полное освобождение от уплаты, предоставляют на одну квартиру. Если квартир две, три или еще больше, от уплаты денег в бюджет освободят только одну.

Решать, за какую именно квартиру налог не платить, может сам собственник. Можно подсчитать, какая квартира дороже и сэкономить на уплате. В 2016 году, например, стало известно, что у 12 человек в собственности было по 13 квартир. За домик в деревне, кстати, придется заплатить.

В стране 2 миллиона 770 тысяч плательщиков имущественных налогов.

Среди них не только владельцы квартир, но и те, кто платит земельный налог и арендную плату за земельные участки, которые находятся в госсобственности.

Срок платы налога на землю и недвижимость истекает в среду 15 ноября

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