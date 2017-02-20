новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля

20.02.2017 - 10:30

Новости Беларуси. Срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля. Всего белорусам было направлено около 470 тысяч извещений о необходимости оплатить налог. К этому времени только десятая часть внесла средства, это порядка 14 миллионов рублей.

Согласно третьему декрету Президента, граждане, которые работали менее 183 календарных дней или не работали вовсе и не участвовали в финансировании госраходов, обязаны уплатить сбор в размере 20 базовых величин. Не так давно в документ были внесены правки. От сбора освободили тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Работа по рассмотрению таких заявлений будет продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета
Что такое налоги, как они формируются в Беларуси и нужен ли нам налог на богатство: интервью профессора Михаила Ковалева
Истории бывают разные: по каким вопросам 18 февраля обращались к администрациям районов Минска
Истории бывают разные: по каким вопросам 18 февраля обращались к администрациям районов Минска
В Минске увеличен прием службы «одно окно»: 18 февраля документы примут до 18.00
В Минске увеличен прием службы «одно окно»: 18 февраля документы примут до 18.00
Комиссии, рассматривающие обращения по Декрету №3, 18 февраля будут принимать с 08.00 до 17.00
Комиссии, рассматривающие обращения по Декрету №3, 18 февраля будут принимать с 08.00 до 17.00
Не нашли настолько трудной ситуации: в Клецком районе из 6 человек от уплаты сбора освободили одного
Не нашли настолько трудной ситуации: в Клецком районе из 6 человек от уплаты сбора освободили одного
По графику рабочего дня будут вести прием комиссии по рассмотрению обращений по уплате сбора на финансирование госрасходов 18 февраля
По графику рабочего дня будут вести прием комиссии по рассмотрению обращений по уплате сбора на финансирование госрасходов 18 февраля
Декрет «О предупреждении социального иждивенчества»: какие внесены изменения?
Александр Позняк расскажет о Декрете №3 жителям Витебска 16 февраля
Александр Позняк расскажет о Декрете №3 жителям Витебска 16 февраля
Все новости по теме Налоги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru