новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Стадо трансгенных коз с лечебным молоком создано в Беларуси

07.06.2017 - 12:03

На первый взгляд кажется, что это обычные козы. Но на самом деле они трансгенные. Данный тип коз продуктирует белок лактоферрин, который необходим владельцам, находящимся на грудном вскармливании.

Лактоферрин содержится в грудном молоке. Он обладает бактерицидными свойствами и защищает малыша от различных инфекций. Если возникает проблема с грудным вскармливанием, на помощь могут прийти разработки наших специалистов. Несколько лет назад белорусские ученые, совместно с российскими коллегами, внедрили в ДНК коз ген белка человека и получили стадо рогатых, из молока которых в дальнейшем получилось выделить лактоферрин.

Подробнее – в сюжете телеканала СТВ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Первый «Научный хакатон» Беларуси стартует 2 июня в Минске
Первый «Научный хакатон» Беларуси стартует 2 июня в Минске
Белорусские ученые разработали пленкообразующие составы для ускоренения черенков
Школа молодого ученого начала работать в НАН Беларуси
Школа молодого ученого начала работать в НАН Беларуси
Проект «Ученый под ключ» стартует 29 мая в НАН Беларуси
Проект «Ученый под ключ» стартует 29 мая в НАН Беларуси
Использование 3D принтеров в медицине: новая разработка белорусских учёных
Диалог ученых и гражданского общества: НАН Беларуси и «Белая Русь» провели совместный семинар
Диалог ученых и гражданского общества: НАН Беларуси и «Белая Русь» провели совместный семинар
Новая разработка белорусских учёных – современный ягодоуборочный комбайн
Научно-техническое сотрудничество между Беларусью и Египтом обсудят в Минске 11 мая
Научно-техническое сотрудничество между Беларусью и Египтом обсудят в Минске 11 мая
Все новости по теме Белорусская наука
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru