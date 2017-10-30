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Стала известна дата выхода новой серии «Простоквашино»

30.10.2017 - 14:43

В прошлом году появилась новость, что студия «Союзмультфильм» планирует выпустить продолжения своих самых известных мультфильмов. Первым из них зрители увидят новую серию любимейшего всеми детьми «Трое из Простоквашино».

В эфире серия появится в конце января 2018 года.

Фото: Союзмультфильм

Авторы говорят, что сохранили всех персонажей любимого мультфильма, но обновили некоторые сюжетные линии. Также они заверили, что продолжение будет выглядеть, как классическая анимационная рисовка, хотя все делалось с помощью компьютерной графики.

Главная же трудность в работе над продолжением приключений дяди Федора, пса и кота состоит в том, что Олег Табаков, некогда подаривший свой голос коту Матроскину, до сих пор не дал согласия на участие в проекте. Легендарный актер находится в раздумьях, так как «не обнаружил особого таланта у создателей продолжения».  

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