Стало известно, что нападавший из Мюнхена действовал в одиночку

Новости Германии. Полиция Мюнхена задержала подозреваемого в нападении с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные о социальном статусе и гражданстве мужчины пока не раскрываются. Известно, что он действовал в одиночку.