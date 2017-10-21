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Стало известно, что нападавший из Мюнхена действовал в одиночку

21.10.2017 - 18:22

Новости Германии. Полиция Мюнхена задержала подозреваемого в нападении с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные о социальном статусе и гражданстве мужчины пока не раскрываются. Известно, что он действовал в одиночку.

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Стало известно, что нападавший из Мюнхена действовал в одиночку

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Фото: dailymail.co.uk
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Изображение носит иллюстративный характер
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