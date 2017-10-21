Стало известно, что нападавший из Мюнхена действовал в одиночку

Новости Германии. Полиция Мюнхена задержала подозреваемого в нападении с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данные о социальном статусе и гражданстве мужчины пока не раскрываются. Известно, что он действовал в одиночку.
Новости Германии. Полиция Мюнхена задержала подозреваемого в нападении с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данные о социальном статусе и гражданстве мужчины пока не раскрываются. Известно, что он действовал в одиночку.
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