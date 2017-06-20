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Стало известно имя водителя, наехавшего на прохожих в Лондоне

20.06.2017 - 11:01

Новости Великобритании. В Британии расследуют обстоятельства нового нападения на грузовике. Полиция Лондона назвала имя злоумышленника – это житель Кардиффа 47-летний Даррен Осборн. Женат, четверо детей. С полицией ранее отношений не имел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас правоохранители выясняют мотивы его поступка, толкнувшие на преступление. Известно, что накануне теракта Осборн поссорился с соседями-мусульманами.

Напомним, в ночь 19 июня он направил фургон в толпу верующих, которые вышли из мечети после молитвы. Под колесами грузовика погиб один человек, еще 10 пострадали. После этого нападения в Лондоне создали специальную комиссию по противодействию любым формам экстремизма, в том числе исламофобии. 

Стало известно имя водителя, наехавшего на прохожих в Лондоне

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