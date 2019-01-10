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Стало известно, когда в Беларуси ослабнут морозы

10.01.2019 - 10:53

Новости Беларуси. Морозы в Беларуси ослабнут к выходным. А в ночь на 10 января самой холодной точкой на карте страны стал Верхнедвинск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь столбики термометров опустились до отметки в –20 градусов.

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При таких погодных условиях на улицах крупных городов разворачиваются мобильные пункты обогрева, которые организуют волонтеры и работники Общества Красного Креста.

Как обещают синоптики, в выходные на Беларусь начнет смещаться влажная воздушная масса с Балтики: ожидаются снегопады, местами с метелью. Днем значительно потеплеет. Местами будет до +2 градусов.

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