Стало известно, когда в Беларуси ослабнут морозы

10.01.2019 - 10:53

Новости Беларуси. Морозы в Беларуси ослабнут к выходным. А в ночь на 10 января самой холодной точкой на карте страны стал Верхнедвинск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь столбики термометров опустились до отметки в –20 градусов.

В Беларуси 10 января ожидается до 21 градуса мороза

При таких погодных условиях на улицах крупных городов разворачиваются мобильные пункты обогрева, которые организуют волонтеры и работники Общества Красного Креста.

Как обещают синоптики, в выходные на Беларусь начнет смещаться влажная воздушная масса с Балтики: ожидаются снегопады, местами с метелью. Днем значительно потеплеет. Местами будет до +2 градусов.