Станислав Зась: «Это начало поэтапного перевооружения всех наших ВВС на новые типы самолётов»
Новости Беларуси. Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных 12 прибыла в Беларусь. 13 ноября они приземлились на аэродроме под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря этому ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Сегодняшний день – он, без преувеличения, исторический для наших Вооруженных Сил, да и в целом важное событие для страны. Потому что впервые в истории суверенной Беларуси мы поставляем в боевой состав военно-воздушных сил нашей страны новые, современные многофункциональные истребители Су-30СМ.
Это уже наши, белорусские самолеты, которые будут пилотироваться нашими летчиками, уже прошедшими переподготовку
Надо сказать, что необходимость перевооружения наших военно-воздушных сил на новые самолеты сформировалась достаточно давно. Она была вызвана тем, что истребители Ми-29, которые и в наши дни являются эффективными боевыми машинами, уже подошли к рубежу исчерпания своего ресурса и морального, и физического. К рубежу, за которым ремонт и продление ресурсов этих самолетов физически невозможны. Поэтому и возникла такая острая необходимость в поставке новых самолетов.
Получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы Российской Федерации
Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Российской Федерацией об оказании помощи нам в решении этой сложной и очень затратной задачи. Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы Российской Федерации. Но, согласитесь, что это не одно и то же. Размещение здесь, на нашей земле, военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации.
Поэтому мы стали опираться на собственные возможности. В этом процессе с самого начала непосредственно участвовал главнокомандующий Вооруженных Сил, глава нашего государства. Справедливости ради должен сказать, что без его непосредственного участия, поддержки мы бы эту задачу сейчас не решили.
Соответствующие средства были зарезервированы на счетах Министерства обороны достаточно давно
Да, мы стали опираться на собственные возможности. Соответствующие средства были зарезервированы на счетах Министерства обороны достаточно давно. Проведена большая работа после этого по переподготовке летчиков, техников, инфраструктуры, руководящих документов, заключение договоров, контрактная работа. Сегодня мы уже имеем результат.
Этот день еще знаменателен тем, что это начало поэтапного перевооружения всех наших ВВС на новые типы самолетов.
Договор на поставку самолетов был подписан два года назад. По контракту с российским предприятием в 2019-м запланирована поставка первого звена из четырех Су-30СМ.
Андрей Равков: за 5 лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза
Новости Беларуси. Барановичский аэродром готовится встречать звено новых истребителей Су-30СМ, а воинские части – новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Армейский и медийный генералитет уже пятый год встречается на подобного рода семинар-совещаниях. На этот раз площадка для диалога была организована в самом крупном соединении белорусской армии – в расположении 72-го учебного центра. Здесь готовят специалистов почти по 100 военным специальностям, многие из которых потом могут пригодиться на «гражданке». После демонстрации техники и учебного процесса телебоссам показали начальную подготовку водолазов. Затем пошел откровенный разговор.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
За последние пять лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза. Параллельно с приемом контингента в сопредельных государствах совершенствуется военная инфраструктура, причем приоритет отдается модернизации полигонов, аэродромов, принимаются документы, упрощающие порядок развертывания и перемещения войск НАТО в границах Евросоюза. Мы в рамках ОДКБ тоже сталкивались с такой проблемой. Я вам хочу сказать, что она решается очень туговато.
Беларусь принимает адекватные меры. Модернизируется вооружение и сам учебный процесс. Благодаря таким тренажерам в несколько раз сокращаются затраты на подготовку механиков-водителей. Только в 2018 году в части поступило 520 единиц новой техники и вооружения. Уже 13 ноября в Барановичах приземлится звено новых истребителей, а на следующей неделе еще одна пара.
Разговор шел в реконструированном актовом зале учебного центра. Казармы, столовые и дома культуры воинских частей заметно преображаются. Растет и престиж армии. За последние три года в три раза увеличилось число публикаций на военную тематику.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Такой семинар – это возможность показать нутро, существо, сердце Вооруженных Сил, рассказать обществу и сформировать повестку дня. Проблемно-тематические направления, которые подробно расскажут о том, что же происходит в Вооруженных Силах, к чему надо быть готовым молодым людям, что они могут отсюда взять.
Озвучивались и острые темы. Например, министр обороны рассказал журналистам, что в 2019 году по сравнению с 2018-м в четыре раза сократились факты неуставных взаимоотношений.
Хорошие новости для срочников: со следующего года тех, кто отдаст долг родине, ждет целый список преференций – от льготного поступления в вузы до решения жилищных проблем, а военная служба будет входить в пенсионный стаж.
В ближайшее время на службу призовут от 9000 до 10 000 человек. Чтобы журналисты белорусскую армию увидели, что называется, с выгодного ракурса, танкисты продемонстрировали танцы на гусеницах. Белорусские танки умеют даже вальсировать.