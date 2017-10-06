новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

«Стараемся вывести женщину из тоннельного сознания, когда ей кажется, что причина всех её бед – это ребёнок»

06.10.2017 - 22:45

Новости Беларуси. В гостях у программы «Большой завтрак» Вера Сердюк – создатель и председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», матушка, мать пятерых детей. Говорим о профилактике абортов,  о планировании семьи, о том, как молодым мамам выйти из кризисных ситуаций, и куда обратиться тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. 

Центр «Матуля»: «У нас были две женщины, которые хотели сделать аборт на очень позднем сроке. Нам их сдали коллеги из Москвы»

Вера Сердюк о передумавших делать аборт: «Многие делают большую ошибку, когда детям рассказывают, что их не хотели»

«В нашем государстве лишь три дома, в которые может попасть мама с ребёнком»: куда обратиться, если некуда идти после родов

«Важно, чтобы женщины научились себя уважать. И своего мужчину воспринимали уважительно. А не – человека на час»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Важно, чтобы женщины научились себя уважать. И своего мужчину воспринимали уважительно. А не – человека на час»
«В нашем государстве лишь три дома, в которые может попасть мама с ребёнком»: куда обратиться, если некуда идти после родов
Вера Сердюк о передумавших делать аборт: «Многие делают большую ошибку, когда детям рассказывают, что их не хотели»
Центр «Матуля»: «У нас были две женщины, которые хотели сделать аборт на очень позднем сроке. Нам их сдали коллеги из Москвы»
«Это был неописуемый момент»: обнявшая маму новорожденная малышка покорила мир
Научить ребенка распоряжаться деньгами с детства: минским школьникам подарили азбуку финансовой грамотности
Научить ребенка распоряжаться деньгами с детства: минским школьникам подарили азбуку финансовой грамотности
Сальвадор Дали, Пилар Абель
Стали известны результаты анализа ДНК Сальвадора Дали на отцовство
В одном из дворов Гомеля родители своими руками сделали уникальный детский городок
В одном из дворов Гомеля родители своими руками сделали уникальный детский городок
Все новости по теме Дети и родители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru