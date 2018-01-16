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Евгений Лобанов: «Если вы пьете по утрам кофе на улице, купите себе многоразовую кружку и ходите с ней»

16.01.2018 - 11:52

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор «Центра экологических решений» – Евгений Лобанов.

Почему мусоровоз сгружает раздельный мусор вместе? Решается ли как-то эта проблема?

Евгений Лобанов, директор «Центра экологических решений»:
Это, действительно, проблема, которая не всегда бывает. Она бывает периодически, потому что в Минске есть разные районы, в которых разные системы сбора, т.е. разные организации, ответственные за вывоз. Я думаю, что многие обращали внимание, что в разных дворах могут стоять разные типы контейнеров, разной формы. Например, вторсырьё – это по сути то, что можно переработать – пластик, стекло и бумага. Они могут собираться вместе в один контейнер. Это нормально, потому что потом это попадает на линию до сортировки либо на полигоне, либо на заводе в тех же Шабанах. Но бывают проблемы, когда коммунальные отходы, в первую очередь, органика, когда это вместе с макулатурой, со стеклом попадает в один мусор – это проблема, так быть не должно. И в этих случаях мы всегда рекомендуем жителям просто позвонить и сказать номер мусоровоза, либо в Минское жилищное коммунальное хозяйство, можно даже в местный ЖЭС или ЖРЭО. Сейчас есть общая городская линия – 115, на которую фиксируются все заявки и жалобы, связанные с ЖКХ.

Раньше в наш инфоцентр мы получали всё время какие-то звонки с вопросами: в чём смысл раздельного сбора? Сейчас их становится меньше.

Если мы говорим про наши повседневные привычки, то важно помнить, что, в первую очередь, во всех странах, если мы говорим про иерархию обращения с отходами, самое важное – это попытаться предотвратить их образование. Старайтесь использовать меньше одноразовой тары, упаковки и пластика. Если вы пьете по утрам кофе на улице, купите себе многоразовую кружку и ходите с ней.

Что делают из вторсырья в Беларуси? Как борются с отходами в других странах?

Подробности – в видеоматериале.

О борьбе с отходами расскажет Евгений Лобанов

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