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Старинные книги из Франции и Англии изъяли белорусские таможенники на границе с Польшей

29.10.2017 - 14:45

Новости Беларуси. Четыре редких издания задержали брестские таможенники при попытке ввезти книги на территорию нашей страны. Это, скорее, экземпляры для несостоявшейся коллекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они увидели свет более ста лет назад во Франции и Англии. Эксперт Таможенной лаборатории отнёс их к категории культурных ценностей. Это не учли любители старины, которые перевозили книги, не оформив на них декларацию. В отношении владельцев раритетов начаты административные процессы.

Старинные книги из Франции и Англии изъяли белорусские таможенники на границе с Польшей

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