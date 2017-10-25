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Стародорожская центральная районная больница пополнилась 27 молодыми специалистами

25.10.2017 - 17:49

Новости Беларуси. В Стародорожской центральной районной больнице кадровое пополнение. Сразу 27 молодых специалистов приступили к работе. Это на 10 человек больше, чем в прошлом году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За каждым новым врачом и каждой медсестрой закреплен наставник, который помогает молодому коллеге справиться с трудностями адаптации на рабочем месте.

Дарья Пальчинко, медицинская сестра процедурного кабинета Стародорожской центральной районной больницы:
Я окончила Бобруйский государственный медицинский колледж. Сюда направили по распределению. Коллектив меня принял очень хорошо.

Карина Палещик, акушерка женской консультации Стародорожской центральной районной больницы:
Сразу было желание в Минске остаться, но потом подумала, что дом есть дом. Лучше вернуться домой.

Нелли Зазарашвили, главная медсестра Стародорожской центральной районной больницы:
По приходу молодых специалистов в нашу организацию им выплачивается все, что нужно, подъемные согласно коллективному договору, материальная помощь в размере двух базовых величин и ежемесячно выплачивается молодым специалистам, если жилье съемное, одна базовая величина.

В больнице отмечают: после отработки остается почти 90% специалистов. Молодежь поощряют, дают возможность повышать квалификацию, обеспечивают жильем.

Стародорожская центральная районная больница пополнилась 27 молодыми специалистами

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