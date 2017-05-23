новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Стародорожские производителя соков и варенья освоили израильский рынок

23.05.2017 - 17:21

Новости Беларуси. Стародорожские производителя соков и варенья освоили израильский рынок. Получили сертификат на изготовление кошерной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сделать это было непросто, но главное, как говорится, желание. А также уникальные технологии, качественное сырье и просто ответственный подход к работе.

Кстати, не только «кошерные» сертификатом гордятся на предприятии. Совсем недавно стародорожские переработчики получили диплом на международной выставке в Москве. И «обрастают» зарубежными контрактами.

Стародорожские производителя соков и варенья освоили израильский рынок

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Власти Киева намерены закупить 80 троллейбусов и 100 автобусов в Беларуси
Власти Киева намерены закупить 80 троллейбусов и 100 автобусов в Беларуси
Специалисты Россельхознадзора проинспектируют закрытые для поставок белорусские предприятия
Специалисты Россельхознадзора проинспектируют закрытые для поставок белорусские предприятия
Андрей Кобяков: мы надеемся на взаимодействие с деловыми кругами Кении в духе взаимного партнерства
Андрей Кобяков: мы надеемся на взаимодействие с деловыми кругами Кении в духе взаимного партнерства
«В Китае есть интерес к продуктам питания из Беларуси»
«В Китае есть интерес к продуктам питания из Беларуси»
Итоги 2016 года: Беларусь расширила географию экспорта на 8 стран
Итоги 2016 года: Беларусь расширила географию экспорта на 8 стран
Лучшие в мире продукты питания: выставка Gulfood-2017 открылась в Дубае
Лучшие в мире продукты питания: выставка Gulfood-2017 открылась в Дубае
Забронировали себе 100 квадратных метров: Беларусь готовится к Gulfood-2017
Забронировали себе 100 квадратных метров: Беларусь готовится к Gulfood-2017
Беларусь начала поставлять картофель в Узбекистан
Беларусь начала поставлять картофель в Узбекистан
Все новости по теме Экспорт
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru