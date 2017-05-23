Новости Беларуси. Стародорожские производителя соков и варенья освоили израильский рынок. Получили сертификат на изготовление кошерной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сделать это было непросто, но главное, как говорится, желание. А также уникальные технологии, качественное сырье и просто ответственный подход к работе.

Кстати, не только «кошерные» сертификатом гордятся на предприятии. Совсем недавно стародорожские переработчики получили диплом на международной выставке в Москве. И «обрастают» зарубежными контрактами.