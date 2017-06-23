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Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи

23.06.2017 - 11:36

Верность традициям – основная черта жителей города Ветка. Их предки были староверами, которые не приняли реформу Патриарха Никона и были отлучены от церкви ещё в XVII веке. Укрываясь от гонения, они создали на белорусских землях не просто отдельный город, а крупнейший старообрядческий город иконописи.

Уже в XVIII веке иконы ветковских мастеров буквально расходились по всему миру.

Особое место в культуре старообрядцев занимал образ огня – как символ духовного просветления. Потому среди ветховских икон была распространена огневидная иконография.

Подробнее – в сюжете.

Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Фото. Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Фото. Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Фото. Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Фото. Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Фото. Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Фото. Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи
Фото. Старообрядческая живопись: история ветковской иконописи

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