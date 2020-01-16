Стартовал 11-й этап ралли «Дакар-2020». Это самые экстремальные дюны Саудовской Аравии
Новости Беларуси. 16 января стартовал 11-й этап ралли «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это обратная дорога из Шубайта в Харад.
«Продвижение дальше невозможно». Почему прервали десятый этап «Дакар-2020»
О сложности спецучастка говорят цифры: 10 % трассы – грунтовое покрытие, а остальные 90 % – это пески и дюны. Причем первые 80 километров из 379 – самые экстремальные и труднопроходимые дюны Саудовской Аравии.
Напомним, накануне на 10-м этапе пустыня не покорилась участникам – спецучасток пришлось сильно сократить. И вот сегодня – вторая попытка гонщиков.
Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке
«Продвижение дальше невозможно». Почему прервали десятый этап «Дакар-2020»
Новости Беларуси. День, когда остановили «Дакар». 15 января, на десятом этапе, на какое-то время прервали гонку из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Аравийской пустыне сильный ветер. Организаторы даже не смогли поднять в воздух вертолеты.
Григорий Пацкевич, технический директор «МАЗ-Спортавто»:
Поступило сообщение от дирекции гонки, что этап остановлен на 242-м километре. Это связано с плохими погодными условиями. Поднялся сильный ветер, и продвижение дальше невозможно. Весь пелетон спортивных автомобилей отправится на марафонский бивуак по асфальту.
Результаты в этот день не обнуляли, их зафиксировали на полпути. К тому моменту экипаж Вязовича потерял более получаса ко времени победителя, но сохранил за собой в общем зачете третью позицию.
Предпоследний заезд вернет гонщиков в поселок Харад. Если погода позволит, экипажи проедут спецучасток в 379 километров.