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Стартовал 43-й тур игры «Удача в придачу» от «Евроопт

28.09.2017 - 12:13

Удача не бывает случайной. И это уже в 42 раз  доказывает игра «Удача в придачу» от «Евроопт». Когда выигрыш столичной квартиры в престижном районе выпадает на профессиональный праздник – как тут не поверить в чудеса?! Хотя Сергей Шабан, водитель на предприятии «БелАЗ» в Жодино, все еще не может осознать случившееся.

Свою удачу в 42 туре встретили  и эти везунчики! Ключи от 3 шикарных внедорожников теперь в руках законных владельцев!

Мама двоих детей Ольга Жуковская только-только сдала на права, и тут такой приятный подарок судьбы.

А вот Любовь Вашетькова  из Витебска, напротив, автомобилист со стажем, и новеньким французским внедорожником готова заменить свой старый «Запорожец».
А минчанке Екатерине Слабодчиковой «Е-доставка» на дом «привезла» 79 игровых кодов. Только представьте! Вот это рвение к победе! И выиграла же -  шикарное авто Renault Duster досрочно. Покупательница в очередной раз доказала, что золотое правила игры  - чем больше игровых кодов, тем выше шансы на успех – работает!

Радость от удачи совсем скоро испытают еще 200 счастливых покупателей, выигравшие денежные сертификаты. Награждать победителей будут 30 сентября во Дворец Республики. Но и самые маленькие покупатели не останутся без внимания! Их ожидает приятный сюрприз! К нам вернулись бонстики! Обаятельный фруктово-овощной десант в третий раз прилетел с планеты Бонитрон, чтобы залипнуть на Земле до 22 октября. На это время во всех магазинах «Евроопт» объявлен специальный сезон свежести: на прилавках значительно расширился ассортимент свежих овощей и фруктов, в том числе и экзотических. Спешите за покупками, ведь стартовал 43 розыгрыш игры «Удача в придачу», где вас ждет новая порция призов.

Регистрируйтесь на сайте evroopt.by на странице «Удача в придачу!». Покупайте в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи» и используя дисконтную карту «Е-плюс» – и вы в игре! Причем, сделав даже всего одну покупку, вы можете стать победителем дважды! За каждые Br10, потраченные в магазинах «Евроопт», вам не только начислят игровой код, но и выдадут на кассе специальную скретч-карту. Стерев защитный слой в соответствующем поле, можно выиграть любой из более 320 тыс. призов моментальной игры «Удача в придачу-2!». Это вкусные и полезные товары, сертификаты на покупки и – крупные денежные суммы – по 100 бел. руб., 500 бел.руб. и 1000 бел.руб.! А тем временем, в  первые дни акции крупные призы уже разлетелись по всей стране. Совершайте нужные покупки в "Евроопт" - и выигрывайте призы каждый день!

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