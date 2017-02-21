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Стартовал республиканский конкурс юных чтецов: талантливых декламаторов будут искать по всей стране

21.02.2017 - 16:42

Новости Беларуси. Живая классика. В Международный день родного языка в Беларуси стартовал республиканский конкурс юных чтецов. Поэтические состязания впервые пройдут с таким размахом. Один из организаторов масштабного творческого проекта – телеканал СТВ.

В поисках талантливых декламаторов наши коллеги обещают доехать до самых отдаленных уголков страны и показать в эфире самые яркие выступления. К участию приглашаются ребята – от первого до десятого класса. Самое главное условие – любовь к белорусской поэзии. Артистизм и эмоциональность приветствуются, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Гэта не толькі чытанне твораў нашай нацыянальнай класічнай літаратуры, гэта наогул увага грамадства да дзяцей. Да той вялікай справы, каб нашы дзеці раслі адукаванымі і выхаванымі, каб яны не толькі праз школьны падручнік, але і праз жывое слова, паэтычнае слова ўсведамлялі сваю Радзіму.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы б хацелі даехаць да вёсак, паказаць і расказаць пра тых самых дзетак, якія з задавальненнем будуць чытаць нашы любімыя вершы. Мы зарац карыстальнікі сацыяльных сетак. Сёння, у дзень роднай мовы, мы можам падзяліцца з вамі сваімі любімымі вершамі.

Присоединиться к такому поэтическому флешмобу можно и в группах нашего телеканала в соцсетях. Ну, а лучших участников конкурса юных чтецов в течение марта определят в школах. Победители же районных и областных этапов встретятся в суперфинале. Он пройдет на Дне белорусской письменности в Полоцке.

Стартовал республиканский конкурс юных чтецов: талантливых декламаторов будут искать по всей стране

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