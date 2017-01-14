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Старый Новый год в Витебске горожане встречали в игре, в путешествии и даже под водой

14.01.2017 - 19:47

Новости Беларуси. После встречи Нового года жители нашей и немногих других стран имеют возможность отпраздновать его еще раз. На славянских просторах существует красивый старинный обычай встречать уникальный по своей природе праздник – старый Новый год. Он наступает в ночь на 14 января. И многие люди весьма нестандартно подходят к этому событию и готовятся к нему заблаговременно и обстоятельно.

Настоящие зимние баталии в закрытом помещении. Только в этом витебском клубе старый Новый год встретило больше сотни взрослых и детей. Главная задача – захватить вражескую «елку», чтобы праздник все-таки удался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макар Короткий, житель Витебска:
Сегодня старый Новый год и у меня День рождения. Праздники нужно всегда, я думаю, надо отмечать спортивно и эффективно.

Сергей Орлов, инструктор военно-спортивного клуба:
Только активно отмечать Новый год. У нас много интересных, чудных историй, когда люди приезжали в новогоднюю ночь играть прямо из-за столов. Девушки в колготках, платьях, на каблуках носились, мужчины в пиджаках.

А этот петербуржец оба новых года встретил в Беларуси. Пешеход-экстремал в апреле 2015 года ушел из северной столицы России в кругосветное путешествие. Уже преодолел 23 тысячи километров. Из Витебска он отправится в Новгород, а 4 февраля его будут встречать на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Сергей Лукьянов, путешественник (Россия):
Если глаз горит, какая-то мечта есть и она не забыта. Ты ее осуществляешь, можно жить и веселиться. Без кого-то, они все равно в тебе. Ты это видишь, ощущаешь.

Эти же люди по одному старый Новый год встречать не могут. Дайверы-любители из Витебска каждое 14 января отмечают под водой. Здесь и елка на глубине четырех метров, и хоровод, и символический бокал шампанского.

Дайвер:
Мы не спортсмены, которые пытаются достигнуть каких-то больших глубин. А просто мы собираемся вместе, занимаемся любимым делом для того, чтобы общаться, дышать свежим воздухом и узнавать что-то новое.

В игре, в путешествии, в бассейне. Неважно где. Важно с кем встречать 2017 год. Конечно же, с друзьями, родными и близкими. А главное так, чтобы целый год было что вспомнить.

Дайверы

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