Статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на 17 июня

Новости Беларуси. На 17 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 32 735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 56 032 человека с положительным тестом на коронавирус.

Всего было сделано 778 935 тестов.

Умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.