Статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на 17 июня
Новости Беларуси. На 17 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 32 735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.
По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 56 032 человека с положительным тестом на коронавирус.
Всего было сделано 778 935 тестов.
Умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.
Александр Лукашенко: этот несчастный вирус сегодня ослаб, среднее нахождение в больнице у нас 8 дней, а было 21 (читать далее).
Экономика Швейцарии может потерять 100 млрд долларов из-за коронавируса
Новости Швейцарии. Наихудшее падение экономики за последние 45 лет переживает из-за пандемии коронавируса Швейцария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вспышка COVID-19 может привести к потере страной 100 миллиардов долларов. По подсчётам экспертов ВВП конфедерации в текущем году сократится на 6,2%, а безработица может вырасти до 3,8%.
Власти ждут постепенного восстановления экономической активности во второй половине 2020, однако это будет зависеть от целого ряда факторов. Среди основных – вторая волна пандемии и очередные ограничительные меры. Даже при самых оптимистичных прогнозах рост ВВП может составить лишь 4,9%.