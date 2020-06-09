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Статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на 17 июня

17.06.2020 - 13:05

Новости Беларуси. На 17 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 32 735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.    

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 56 032 человека с положительным тестом на коронавирус.  

Всего было сделано 778 935 тестов.    

Умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.  

Александр Лукашенко: этот несчастный вирус сегодня ослаб, среднее нахождение в больнице у нас 8 дней, а было 21 (читать далее).  

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Экономика Швейцарии может потерять 100 млрд долларов из-за коронавируса

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Новости Швейцарии. Наихудшее падение экономики за последние 45 лет переживает из-за пандемии коронавируса Швейцария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышка COVID-19 может привести к потере страной 100 миллиардов долларов. По подсчётам экспертов ВВП конфедерации в текущем году сократится на 6,2%, а безработица может вырасти до 3,8%.

Власти ждут постепенного восстановления экономической активности во второй половине 2020, однако это будет зависеть от целого ряда факторов. Среди основных – вторая волна пандемии и очередные ограничительные меры. Даже при самых оптимистичных прогнозах рост ВВП может составить лишь 4,9%.