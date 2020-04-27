Статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на 27 апреля
Новости Беларуси. На момент 27 апреля в Беларуси сделано 153 845 тестов.
Как сообщает Минздрав, зарегистрировано 11 289 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от числа протестированных людей.
Вылечились и выписаны из больниц 1740 пациентов. Умерли 75 человек, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
К 27 апреля в Беларуси сделали почти 154 тысячи тестов на коронавирус
Новости Беларуси. Хроника COVID-19. По данным Минздрава на 27 апреля в Беларуси выздоровели 1 740 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики продолжают борьбу с заболеванием, увеличиваются и возможности по диагностике инфекции. К этому дню проведено почти 154 тысячи тестов.
Тесты на антитела коронавируса можно будет сделать за деньги
С положительным результатом на COVID-19 зарегистрированы 11 тысяч 289 человек. За весь период распространения болезни в Беларуси умерли 75 пациентов с рядом хронических заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекцией.