Статистику по коронавирусу за 12 июня опубликовал Минздрав Беларуси

Новости Беларуси. На 12 июня в Беларуси выздоровели и были выписаны 27 760 пациентов. Ранее у них подтвердился диагноз коронавирус.

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 52 520 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего было сделано 697 011 тестов.

Умерли 298 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.