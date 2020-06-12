Статистику по коронавирусу за 12 июня опубликовал Минздрав Беларуси
Новости Беларуси. На 12 июня в Беларуси выздоровели и были выписаны 27 760 пациентов. Ранее у них подтвердился диагноз коронавирус.
По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 52 520 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего было сделано 697 011 тестов.
Умерли 298 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси проведено почти 700 тысяч исследований на коронавирус
Новости Беларуси. Данные Минздрава по ситуации с коронавирусом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает ведомство, к этому дню выздоровели и выписаны 27 тысяч 760 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID.
Медики проводят масштабную работу по выявлению новых случаев заболевания. С начала вспышки эпидемии было проведено почти 700 тысяч исследований. С положительным тестом зарегистрированы 52 тысячи 520 человек.
К сожалению, в некоторых случаях врачи оказываются бессильны перед вирусом. За период распространения инфекции на территории страны умерли 298 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.