﻿ Ставка рефинансирования в Беларуси с 14 февраля снижается до 10,5 % годовых | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Ставка рефинансирования в Беларуси с 14 февраля снижается до 10,5 % годовых

31.01.2018 - 13:19

Новости Беларуси. Первое с начала года снижение ставки рефинансирования. С 14 февраля этот показатель составит 10,5 % годовых, потеряв таким образом полпункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот шаг – реакция на замедление инфляционных процессов в Беларуси. Свое решение Нацбанк также объясняет восстановлением экономического роста и благоприятными тенденциями на внешних рынках.

В 2017 году финансовый регулятор снижал ставку 8 раз – с 17 до 11%. Прогноз на 2018 год – 9,5 %. Отметим, этот показатель влияет на доступность кредитных ресурсов. Ожидается, что займы как для реального сектора, так и для физических лиц станут дешевле.

Ставка рефинансирования в Беларуси с 14 февраля снижается до 10,5 % годовых

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сергей Дубков, заместитель председателя Правления Национального банка Республики Беларусь
Замглавы Нацбанка: В конце года ожидается, что уровень инфляции составит 19-22%, ставка рефинансирования – 20-23%
Нацбанк планирует снизить ставку рефинансирования в 2018 году до 9,5%
Нацбанк 19 июля снизил ставку рефинансирования до 12% годовых
Нацбанк 19 июля снизил ставку рефинансирования до 12% годовых
Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижена до 12%
Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижена до 12%
Ставка рефинансирования снижается в Беларуси с 19 июля
Ставка рефинансирования снижается в Беларуси с 19 июля
Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 13%
Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 13%
Национальный банк Республики Беларусь
Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 14%
Национальный банк Республики Беларусь
Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 апреля составит 14%
Все новости по теме Ставка рефинансирования в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru