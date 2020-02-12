Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Экономика Ставка рефинансирования в Беларуси

Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до минимального в истории страны значения

12.02.2020 - 13:53

Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля она составит 8,75 %, и это минимальное в истории страны значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снижение показателя говорит об увеличении доходности банков и о том, что они могут предоставлять более доступные займы населению. Аналитики утверждают, что со снижением ставки экономический рост ускоряется.

Последний раз ставка рефинансирования снижалась в ноябре 2019 года. Тогда она упала с 9,5 % до 9 %.

Люди в материале: нет
Loading...
﻿

В Беларуси ставка рефинансирования снизилась до 9 % годовых

﻿

Новости Беларуси. C 20 ноября до рекордно низкого для суверенной Беларуси уровня снижается ставка рефинансирования – с 9,5 % до 9 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение было принято в начале ноября правлением Национального банка. Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим финансовым структурам.

Снижение показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению. Аналитики утверждают, что со снижением ставки в стране ускоряется экономический рост.