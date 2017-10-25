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Стеклодув: профессия, которая сочетает в себе ремесло и искусство

25.10.2017 - 13:35

Этих людей можно назвать настоящими волшебниками, в их руках оживает стекло и превращается в красивые вазы и бокалы. Об уникальной профессии стеклодува, которая сочетает в себе ремесло и искусство прямо сейчас.

Первые стеклодувы появились еще в древности, и сегодня мастерам удалось сохранить удивительную технологию изготовления. Родиной  стеклодувного дела считают итальянский остров Мурано. В  Беларуси производство стекла наладилось  в конце 19 века, когда  построили свой завод. И по сей день на производстве в городе Березовка Гродненской области горячо. Разогретая стеклянная масса напоминает лаву, из которой мастера создают шедевры. Один из них – стеклодув высокого класса –Валерий Ромуальдович, это ремесло 40 лет назад передалось ему по наследству от отца.

Кварцевый песок, соду, мел, сурик свинцовый и мышьяк замешивают, словно тесто, для звонкого хрусталя. Вся масса плавится в стекловаренной газопламенной печи при температуре 1600 градусов! Готовую стекломассу мастера набирают на специальную стеклодувную трубку. Причем, для каждого вида изделия она своя, ведь ассортимент разный: от 15 граммовой рюмки до 1, 5 метровой вазы.

Затем при помощи деревянной формы закатывают шар и вытягивают конус, чтобы стенки изделия были ровными. Нажимают на резинку-грушу на трубке и хорошенько продувают, опускают изделие в металлическую форму и заполняют ее  хрусталем. Когда верх бокала или вазы готов,  к нему прессуют ногу и склеивают. Вот такой кропотливый процесс… А создавать символ Беларуси – зубра из стекла –  по силам единицам!

Стеклодув – профессия творческая.  Мастера признаются, что ощущаешь себя вечным учеником, который развивается с каждым новым изделием. Но выдержать весь день на ногах, нагрузку на легкие, высокую температуру и сильный шум могут немногие. Здесь важна хорошая  физическая форма, художественный вкус,  и, конечно, огромная любовь к стеклу – мастер должен чувствовать этот живой материал

Когда изделие остыло в специальной печи и превратилось из расплавленной стекломассы  в хрусталь, оно отправляется к мастерам на роспись. При помощи алмазного колеса они искусно нарезают рисунок на фужерах, вазах для варенья и др посуде. Одна из новинок – гравированные панорамы и варка цветного хрусталя. К слову, в странах Азии особенно неравнодушны к белорусскому хрусталю зеленого цвета. Среди эксклюзивов и замечательные глобусы.

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