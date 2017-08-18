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Стенд с белорусскими продуктами питания открылся в одном из крупнейших супермаркетов китайской провинции Хубэй

18.08.2017 - 16:34

Новости Беларуси. «Экономический пояс Шелкового пути» в действии. 18 августа в китайском Ухане в одном из самых крупных супермаркетов города появился белорусский стенд. Отечественная «молочка», соки, шоколад теперь доступны и за 7 тысяч километров в провинции Хубэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в церемонии открытия принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Провинция Хубэй – одна из самых экономически развитых и густонаселенных в Китае. С 2017 года сюда еженедельно идут поставки молочной продукции Брестской области. Сейчас заканчиваются переговоры о создании инвесторами провинции Хубэй крупного логистического центра на юге Беларуси.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:
Я думаю, что компании провинции Хубэй не только должны строить, но и производить в этом парке, то есть открывать производства. Поэтому потенциал именно в этом – в открытии производств компании из провинции Хубэй, из города Ухань в совместном китайско-белорусском парке. В этом году мы запланировали большой политический визит в город Ухань. В город Хубэй наших деловых кругов, нашего руководства Совета Республики. И, я думаю, в рамках этого визита мы внимательно рассмотрим все возможности.

Поставки этой продукции стали возможны именно благодаря использованию железнодорожных контейнерных поездов, которые курсируют между Китаем и Европой.

Стенд с белорусскими продуктами питания открылся в одном из крупнейших супермаркетов китайской провинции Хубэй

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