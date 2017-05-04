новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Стихи о войне на экране. В Минске представили лучшую короткометражку молодежного проекта «Мой фильм о войне»

04.05.2017 - 20:43

Новости Беларуси. Десятки боевых судеб на одной пленке. В Минске представили лучшую короткометражку молодежного проекта «Мой фильм о войне». В роли режиссеров, сценаристов и операторов выступили активисты БРСМ, а главные роли достались ветеранам Великой Отечественной войны. На этот раз участники экранизировали поэтические произведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дарья Куленкова, победитель проекта «Мой фильм о войне»:
Было такое ощущение, что переносишься именно в те годы, начинаешь вспоминать рассказы своих бабушек, дедушек об этой ужасной катастрофе. Слезы, конечно, наворачивались. Это был огромный опыт.

Владимир Карпяк, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минску:
Подрастающее поколение никак не должно забыть о той страшной трагедии, которая произошла в 40-е годы. Это то, что молодежь должна помнить своих дедов, своих прадедов, отцов, которые сложили голову за нашу свободу, за Республику Беларусь.

Проект стал одним из этапов более масштабного патриотического конкурса «Живые стихи о войне». А место просмотра – музей Великой Отечественной войны – выбрано неслучайно. Здесь фильмы воспринимаются еще более эмоционально и реалистично. С широкого экрана бывшие разведчики, связные, артиллеристы и радисты рассказывают о нелегких днях войны.

Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны:
В первый же день меня призвали в армию. Хотя мужчин еще в таком возрасте не призывали. Мне шел 17-й год. Я оказывала помощь раненым, это моя основная задача была. И девочки наши, кто был посильнее, просилились у командира взять оружие и сражаться.

После просмотра хронику воспоминаний – а это более 60 фильмов – передали в архив музея.

Стихи о войне на экране. В Минске представили лучшую короткометражку молодежного проекта «Мой фильм о войне»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Внуки о войне. Ева Рогатникова: Спасибо, дедушка Лёва! Если бы не ты, не было бы меня!
Дарья Литвинова
Внуки о войне. Дарья Литвинова: Они пережили войну за себя и за нас!
Внуки о войне. Полина Нестерёнок: Они проливали свою кровь за то, чтобы я могла жить сегодня!
Георгий Гурьев
Внуки о войне. Георгий Гурьев: Они мужественно сражались за Родину!
Владислав Байсов
Внуки о войне. Владислав Байсов: Спасибо всем ветеранам и прабабушке за победу!
«Каждое утро я себя заставляю бежать 50 км». Как проходит посвященный Дню Победы марафон спортсмена-любителя из России
«Каждое утро я себя заставляю бежать 50 км». Как проходит посвященный Дню Победы марафон спортсмена-любителя из России
11 апреля в Тростенце почтили память узников фашистских концлагерей
11 апреля в Тростенце почтили память узников фашистских концлагерей
Международный слет Постов памяти проходит в Бресте по случаю 45-летия вахты № 1 в Брестской крепости
Международный слет Постов памяти проходит в Бресте по случаю 45-летия вахты № 1 в Брестской крепости
Все новости по теме Великая Отечественная война
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru