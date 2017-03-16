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Стиль Одри Хепберн: простые секреты иконы стиля

16.03.2017 - 13:34

«Красота женщины видна в её глазах, это дверь в сердце, где живет любовь!»  Так любила говорить замечательная актриса Одри Хепберн. В её глаза олененка Бэмби влюблялись с первого взгляда, она покоряла всех своей добротой, естественностью.

Аристократичная семья, занятия балетом и классической музыкой воспитали у юной леди безупречное чувство вкуса. Она стала символом 60-х и навсегда останется иконой стиля вдохновением для дизайнеров. Вспомним самые яркие кадры и составим образы а-ля Одри вместе!

А началось все в 1953 году после выхода   фильма «Римские каникулы». Одри смело прямо в кадре подстриглась под мальчика и стала фавориткой для всех модниц. Актрисе этот фильм принес Оскар, а нам подарил стиль casual.

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