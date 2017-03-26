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Стиль танца «vogue» – сочетание артистизма, уверенности при манерной походке и грациозности рук

26.03.2017 - 14:41

Искусство быть моделью, грациозность рук, манерная походка и невероятные позы. Знакомьтесь: танец артистизма и уверенности. Его величество – vogue.

В основе стиля – движения, которые имитируют позы и походку моделей. Направление возникло в 70-е годы и дало возможность каждому стать немного ближе к высокой моде.

Вера Купрейчик, преподаватель стиля «Vogue»:
В целом, есть одна закономерность: люди, которые хотели красиво выглядеть, быть на обложках, фотографироваться, быть кем-то круче, чем они есть, и они не обладали модельными параметрами, не обладали какой-то внешностью, может быть, полом, ростом и так далее, весом, и они начинали пробовать себя, переодеваться, наряжаться, позировать. Так появился бал.

Вог-бал почти стирает границы между модой и хореографией. Это не просто соревнования танцоров – это настоящее шоу на подиуме, на котором отстаивается право считаться лучшим в своем деле. На таких балах участвуют Дома вога – объединения танцоров с определенным стилем и философией.

Вера Купрейчик, преподаватель стиля «Vogue»:
По истории вог-дома возникали, когда у человека были проблемы в своей собственной семье, когда его семья от него отрекалась. И вместо того, чтобы попасть на улицу, заниматься воровством и другими непристойными делами, отец или мать дома принимали этого человека к себе, помогали ему, и в дальнейшем он получал название дома – это как фамилия.

Танцоры Дома обычно выступают в трех основных категориях. Классический олд-вэй, с его оригинальными позами и грацией, нью-вэй, который сочетает позирование с гибкостью и акробатикой, и фем – категория, которую считают самой изящной и женственной. Выбор подстиля – дело не пола, а вкуса. Вог, в первую очередь, танец личности.

Андрей Шурашов, преподаватель стиля «Vogue»:
Не важно вы парень или девушка, вы можете найти в любом подстиле что-то свое. То есть вог может быть более статичен, то есть танцевать с какой-то мужской подачей, вог может быть более женственен – и танцевать по-женски: более мягко, пластично. То есть вы можете выбрать то, что вам подходит.

Не важно, кто вы и сколько вам лет. В этом танце главное выразить чувства и эмоции, показать собственную уникальность. К слову, для того чтобы найти себя в культуре вога, не обязательно быть хорошим танцором или иметь прекрасную физическую форму.

Вера Купрейчик, преподаватель стиля «Vogue»:
Можно ходить дефиле. Он называется у нас ранвэй – ходить красиво на каблуках, позировать – это тоже часть стиля. Можно заниматься поузингом, как фотомодель позировать для фото, есть категория фэйс у нас на балах, у нас она тоже в Беларуси будет сейчас, в этом году. Просто показывать лицо. Красоту лица, показывать пропорции лица.

Жизнь – это бал, поэтому выходите на танцпол. И если вам захотелось движения и праздника, то философия вога – хорошее средство от серых будней, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Стиль танца «vogue» – сочетание артистизма, уверенности при манерной походке и грациозности рук

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