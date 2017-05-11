«Стильное» звучание группы «PROвокация»: Нужно внешнюю оболочку наполнить внутренним музыкальным содержанием!

Они молоды, энергичны и обаятельны. Растапливают лёд в девичьих сердцах и влюбляют в себя с первых нот. Всего два года понадобилось группе «PROвокация», чтобы «зажечь» свои звёзды и прочно закрепиться в белорусском шоу-бизнесе.

Группа была создана в 2015 году успешным белорусским продюсером и композитором Анатолием Чепиковым. По результатам кастингов в группу были приглашены двое молодых талантливых ребят – Артем Солодуха и Марк Войтко, студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств, артисты Молодёжного театра эстрады.

Сегодня они – желанные гости на мероприятиях различного уровня и самая стильная группа в Беларуси (победители музыкальной премии «Лира» в номинации «Стиль года», 2017 г.)

О том, как найти «стильное» звучание – в интервью с группой «PROвокация» и продюсером группы – композитором Анатолием Чепиковым.

Ваше творчество имеет несколько направлений. Вас можно рассматривать как хороший европейский продукт, но вместе с тем – вы довольно часто участвуете в молодёжных и патриотических проектах.

Артём Солодуха, участник группы «PROвокация»:

Мы всегда стараемся поддерживать как патриотические акции, государственные концерты. Работаем целенаправленно: для молодёжи, патриотических клубов и организаций, государственных праздников. Поём как молодёжную программу, так и более танцевальные песни. Да, у нас есть разные песни: о спорте, любви, само собой… О чём ещё могут быть песни?! Совсем недавно у нас вышла очень серьёзная песня «Плакала земля белорусская». Это настоящий гимн, реквием всем павшим, погибшим на войне.

Как рождаются песни?

Анатолий Чепиков, продюсер:

Скорее всего, это что-то спонтанное. Если вдруг рождается песня о любви – она о любви. Нельзя сказать, что она грустная. Скорее, всегда под какую-то определённую ситуацию.

Наш проект направлен на молодёжь. Чем они живут, дышат. В наших песнях, безусловно, всё это есть.

Какую-то патриотику мы также делаем. Раз в год одну песню, чтобы всё-таки она была. Концерты то бывают разные. Есть, конечно, концерты – просто как участие в конкурсах, различные выступления в клубах. А есть те – где нас приглашают, и, конечно, там песни более ответственные. И там не будут уместны танцевальные песни, скорее, – про 9 мая, или про Беларусь.

Группа «PROвокация совсем недавно начала творческий путь, но уже добилась определённых успехов и покорила сердца миллионов. В чём секрет популярности?

Артём Солодуха, участник группы «PROвокация»:

Без понятия! Может быть, обаяние, улыбка. Не хочется перехваливать себя…

В любом случае, мы – не Егор Крид, у нас немного не такие возможности!

Егор Крид сейчас самый популярный исполнитель и его музыка по душе очень многим. Нельзя сказать, что он поёт только для молодого поколения. К примеру, его песни очень любит послушать и моя мама, и моя сестра.

Хотелось бы, конечно, выйти на другой рынок. Мы стараемся, пишем песни, и надеемся, что в ближайшем будущем это случится!

Помимо музыкальных наград есть награда, полученная на Национальной музыкальной премии «Лира». Номинация «Стыль года». Насколько важен для артиста образ и внешний вид?

Артём Солодуха, участник группы «PROвокация»:

Артист, в первую очередь, должен выглядеть достойно. Это пример для подражания его фанатам, слушателям, зрителям. Да и в принципе, раз уж артист – это публичная личность, он должен выглядеть достойно.

И более того, он должен выглядеть оригинально и изысканно. Неординарно.

Он не должен ходить, как обычные подростки в своём стиле. Он должен как-то выделяться.

Должен быть какой-то элемент. У нас это присутствует. Буквально вот на днях мы выступали, заказали для выступления необычные такие розовые костюмчики (смеётся). Но это очень оригинально смотрится!

Анатолий Чепиков, продюсер:

Группа появилась недавно, может, всего каких-то полтора года, и мы интенсивно работаем в этом – поиск музыкального стиля, к которому мы уже приходим. Две новые танцевальные песни уже выйдут в мае. Это как раз то новое творчество, которое мы «нащупали», и уже знаем, что будем петь примерно так.

Понятно, что с тем репертуаром, что мы делали ранее, пока искали себя, вряд ли можно смело заявлять о том, что мы лучшие, лучшая группа. Это звучит несколько лестно. Откровенно, мы ещё «сырые». Однако для нас получить номинацию «Стиль года» – это очень значимо и престижно. Причём за такой маленький срок! Причём так элегантно! Там же не стиль именно в одежде был, вовсе не внешний вид, скорее – стиль в звучании.

Даже выступление на Национальном отборе «Евровидение-2017», которое признали лучшим. Это уже показатель.

Для нас это дорогая награда – быть «стилем года». Это как икона для подражания кому-то. Другое дело, что нам, конечно, сейчас предстоит приложить массу усилий, чтобы через пару лет мы вышли, победили в какой-то другой номинации.

Нам нужно внешнюю оболочку наполнить каким-то внутренним музыкальным содержанием. И мы к этому идём!

Продюсер для бойз бэнда – это воспитание, поддержка или опыт?

Артём Солодуха, участник группы «PROвокация»:

С продюсером легко работать тогда, когда есть какое-то взаимопонимание вне профессии, вне нашей работы. Это должен быть хороший человек, который должен быть как друг. Так уж получилось, что Анатолий, он как наш отец. Он решает за нас все вопросы вне нашей сферы деятельности.

Анатолий Чепиков, продюсер:

Мне приходится выступать в двух ипостасях. Я и как музыкальный продюсер всего материала: аранжировка, работа в студии, – я отслеживаю все процессы от начала до конца. Я сам был когда-то на сцене и знаю, как важно для артиста выйти с хорошей фонограмой. Как качественно сделать песню, чтобы её взяли все радиостанции и телеканалы. Приходится также совмещать и функции концертного директора, и решать финансовые вопросы. В моей голове всё это живёт. Но я вижу цель, вижу материал, с которым я работаю. И я вижу ребят, которые «горят», чтобы быть достойными всего, что я для них делаю.

Найти звучание своего репертуара, чтобы это было «лицом» твоей группы, – это сложный процесс.

Автор интервью: Екатерина Бедулина

Фото: из личного архива группы «PROвокация»