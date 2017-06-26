новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Стиралки, микроволновки или компьютеры: что жители Минска покупают чаще?

26.06.2017 - 21:53

Новости Беларуси. Какую бытовую технику чаще приобретают жители столицы, рассказали в программе «Большой город».

Ольга Матусевич, начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Минска:
Обеспеченность домашних хозяйств персональными компьютерами, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, возросла более, чем на 9%, стиральными машинами – более, чем на 2%, микроволновыми печами – почти на 3%, электропылесосами – более, чем на 3%, холодильниками и морозильниками – почти на 1% больше, чем год назад. 

Минчане и деньги – сколько зарабатывают и на что тратят?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Минчане и деньги – сколько зарабатывают и на что тратят: «Большой город»
Типичный минчанин живёт в двухкомнатной квартире с двумя телевизорами
На что в Минске тратят в 2 раза больше, чем в регионах?
Минчане стали меньше тратить на еду, а больше – на культуру
Питание или коммуналка: на что минчане тратят больше всего денег?
«На 36% выше, чем по республике»: каков среднемесячный доход минской семьи?
Купюру номиналом в ноль евро начали печатать в Германии
Купюру номиналом в ноль евро начали печатать в Германии
Фото: esquire.ru
Роулинг номер один: опубликован список самых богатых писательниц за 2016 год
Все новости по теме деньги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru