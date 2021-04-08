«Стоим 36-й час». Почему Литва создаёт проблемы своим же перевозчикам и что делать с очередями на границе?
Новости Беларуси. Проблема, набившая оскомину – очереди на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом вопросе Беларусь давно хочет поставить точку, но от страны-соседки приходит лишь многоточие. Если изначально собирались решить ситуацию общими усилиями, то в связи с политически изменчивым настроением Литвы начинать цивилизованные действия будем сами. В мае в пункте пропуска «Каменный Лог» заработает электронная очередь и появится зона ожидания для водителей.
Как это снивелирует транспортное напряжение, разбиралась Галина Буро.
Галина Буро, корреспондент:
Международный автодорожный пункт пропуска «Каменный Лог» – крупнейший на границе с Литвой и самый популярный у перевозчиков. Ежедневно через него проходит около 1 000 большегрузов. В основном очереди скапливаются на выходных. Но в последнее время все чаще заторы происходят даже в будние дни. Вот и сейчас, по состоянию на час дня, въезд в пункт пропуска ожидают больше 300 большегрузов, очередь растянулась на 10 километров.
Водители рассказывают, что стоят в очереди уже по трое суток. Нервничают, ведь многие спешат на разгрузку, упустил время – штраф. А путь впереди неблизкий, едут вплоть до самых западных стран Европы. И здесь думай, как еще соблюсти режим труда и отдыха. Тем более, после оформления документов у белорусских таможенников транспорт скапливается в терминале, где еще до пяти часов ожидает въезда на литовский пункт пропуска «Мядининкай».
Стоим 36-й час. Хотелось бы гораздо лучшего, но большой поток машин. В Беларуси мы оформляемся буквально 3-4 минуты.
Это сторона литовская виновата. У них компьютеры то висят, то начинается перестройка, реконструкция терминала, поэтому... Они предупреждали, что будет на 50 % снижена проходимость.
Ну, стою уже вторые сутки в очереди. Литовцы, там что-то у них, стройки вечные, еще слышал, что-то с сервером там постоянно у них сбивается.
Поведение Литвы не похоже ни на добрососедское, ни на партнерское. А потому ждать с Балтийского моря погоды Беларусь не намерена. Решать проблему ожидания на границе будем цивилизованно и сами. Для начала создадим условия для водителей, которые вынуждены сутками стоять на дороге посреди леса и поля. В мае в пункте пропуска «Каменный Лог» запустят электронную очередь, а на базе транспортно-логистического центра, который расположен рядом, сделают зону ожидания на 160 мест. Впоследствии ее расширят до 600 мест.
Совбез о ситуации на белорусско-литовской границе: как страной управлять нам рассказывают, а починить 10-15 компьютеров в пункте пропуска не могут
Андрей Большаков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета:
Это будет площадка, где будут созданы нормальные условия, где будут созданы условия для приема пищи, отдыха для водителей, где они будут просто находится и ждать времени, когда их выпустят для пересечения границы. И они спокойно прибудут в пункт пропуска, будут пройдены все необходимые виды контроля, и человек проедет с грузом государственную границу.
Это плюс и дорожной безопасности, и экологии, ведь водители не будут постоянно заводить грузовики для продвижения в очереди. Также прорабатывается вопрос изыскания средств на реконструкцию «Каменного Лога». И если нам кто-то хочет навредить, то должен понимать, что через границу перемещаются не только белорусские грузы, но и те же литовские, крупных стран Евросоюза, Китая, государств Ближнего Востока. И все страдают от очереде, а потому ситуацию необходимо исправлять.
Совбез о ситуации на белорусско-литовской границе: как страной управлять нам рассказывают, а починить 10-15 компьютеров в пункте пропуска не могут
Новости Беларуси. Проблема, набившая оскомину – очереди на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом вопросе Беларусь давно хочет поставить точку, но от страны-соседки приходит лишь многоточие. Если изначально собирались решить ситуацию общими усилиями, то в связи с политически изменчивым настроением Литвы начинать цивилизованные действия будем сами. В мае в пункте пропуска «Каменный Лог» заработает электронная очередь и появится зона ожидания для водителей.
Важный момент – что пункты пропуска «Каменный Лог» на белорусской стороне и «Мядининкай» на литовской давно не реконструировались. Модернизация могла бы существенно повысить пропускную способность обоих, и даже была договоренность о синхронной (это важно) реконструкции, но в итоге проект оказался отрезанным от европейского финансирования под каким-то странным и явно политизированным предлогом. Поэтому литовцы занялись обновлением только своей инфраструктуры. А значит, вопрос транспортного коллапса на границе остается риторическим. И, пожалуй, уже стали классикой отговорки – то у литовской стороны сбой в системе, то не хватает персонала, то коронавирус, из-за чего очереди из грузовиков на нашей территории сразу вырастают до 20 километров.
Владимир Арчаков, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
То есть как страной управлять успешно, они нам рассказывают, а починить 10-15 компьютеров в одном пункте пропуска они не могут. Кроме того, ведь грузовой поток есть и на латвийском, и на украинском, и на польском направлениях, там тоже работают информационные системы, люди как-то реагируют и таких проблем не возникает. А здесь это просто можно расценить как такие мелкие пакости с политизированным высокомерным подтекстом, которые отражаются на простых людях, в частности на грузоперевозчиках. Поведение нашего литовского соседа в пограничных вопросах очень странное. Помимо вот этих вот фокусов с грузами, мы постоянно видим чуть ли не театрализованные представления. То это цепочки с фонариками и цветочками в пограничной зоне ночью, что-то среднее между Хеллоуином и Валентином. То атомная станция им не нравится. Этот ведь вопрос тоже проистекает из области пограничной безопасности. Вместе с тем до настоящего времени Литва не может решить вопрос с безопасным выводом Игналинской АЭС из эксплуатации. Самые опасные работы там предстоят в 2022-23 годах. И мы очень внимательно наблюдаем, каким образом литовская сторона будет водить за нос МАГАТЭ, свои надзорные службы и, собственно, население.