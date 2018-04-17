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Стоимость парковки включена в цену квартиры: какое жилье строят в Лошице?

17.04.2018 - 16:24

Новости Беларуси. Первые в Минске энергоэффективные дома появились в микрорайоне новостроек – Лошице. В программе «Большой город» рассказываем, как сейчас в Ленинском районе Минска строится жильё.

Именно здесь в этом году планируют больше всего возвести жилья. Застройка впечатляет с высоты птичьего полёта.

К примеру, здесь на Игуменском тракте уже начали строить дом с собственной парковкой. Стоимость мест включена в цену квартиры.

Сергей Саракач, заместитель директора ГП «УКС Ленинского района г. Минска»:
Объект представляет из себя монолитно-каркасный дом с пристроенными помещениями и подземным гаражом-стоянкой. Общее количество машино-мест – 89.

Одновременно, как заверяют власти, будут строить и инфраструктуру. В Лошице-8 на нижних этажах домов запроектированы парикмахерские, кофейни, магазины.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»

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