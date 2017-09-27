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Стоковые ярмарки в Минске организуют не раньше весны 2018 года

27.09.2017 - 21:07

Новости Беларуси. Будут ли ещё проходить стоковые ярмарки, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Мы уже 2 года подряд проводим стоковые ярмарки, тоже была инициатива Мингорисполкома, такая идея поддержана нашими людьми. Это позволяет нашим производителям реализовать какой-то товар, который, будем говорить, не пользуется где-то спросом, может быть, где-то вышел из моды, но, в то же время, наши жители покупают этот товар.

Кто-то для дачи берёт, кто-то сегодня, когда сезон грибов, берёт, чтобы в лес сходить.

И, действительно, получается, и людям там товар по сниженным ценам интересно приобретать, и приносит пользу производителям. В этом году мы, конечно, уже не планируем проведение таких стоковых ярмарок, потому что это всё зависит от погодных условий, в первую очередь. И осень, в первую очередь – сезон сельскохозяйственных ярмарок, а уже ближе к Рождеству – ноябрь-декабрь  – это ярмарки уже рождественские. Это – время глинтвейна. А по весне, я думаю, мы вернёмся опять к этому вопросу, обязательно у нас будут проходить вот эти стоковые ярмарки. 

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