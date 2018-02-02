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Столовый этикет. Какие бывают приборы и как правильно ими пользоваться?

02.02.2018 - 10:22

Вилка, ложка и нож: стоит ли настоящей хозяйке ограничиваться таким набором кухонных инструментов?

В ресторане глаза разбегаются от изобилия не только экзотических блюд, но и их металлических спутников: столовых приборов, удивляющих своими причудливыми формами. Несмотря на то, что наше домашнее меню не столь разнообразно, специалист по этикету предлагает все же пересмотреть свой арсенал столового инвентаря и пополнить его важными экземплярами.

Ирина Лапанович, эксперт по этикету:
Выбор столовых приборов всегда зависит от того, какие блюда мы планируем подавать на стол. Столовую ложку знают все, для горячих и холодных закусок, для горячих блюд у нас существует обычные стандартные вилка и нож: вилка с четырьмя зубами, ножик с небольшими зазубринами.

Сложные столовые приборы – это вилка для рыбы и ножик для рыбы.

Вы узнаете ее из тысячи, благодаря отверстию, предназначенному для удобного извлечения костей из рыбы. Отличный союзник этой вилки – плоский и широкий нож.

Ирина Лапанович:
Такой интересный прибор вот такой нож. Он отличается от столового тем, что у него есть зазубрины, достаточно острые – это называется стейковый нож и он подается к стейку.

Это нож для масла, предназначен для того, чтобы брать масло на тарелочке и намазывать на хлеб. Он имеет, примерно, вот такую форму.

Теперь вы знаете их, что называется, в лицо: осталось каждому занять свое место на столе.

Ирина Лапанович:
Мы всегда начинаем пользоваться столовыми приборами самыми дальними. Если мы посмотрим на нашу раскладку, то дальней у нас будет ложка, затем у нас предполагается холодная закуска, потом приборы для рыбы и последним блюдом у нас будет основное блюдо. Над нашими тарелками располагается десертная вилочка и ложка для мороженого. У ложечки для мороженого длинная ручка.

Грамотно разместить приборы – это полдела, немаловажно ими правильно пользоваться.

Ирина Лапанович:
Если вы уже съели суп, столовая ложка остается в тарелке.

Правила пользования вилкой и ножом.

Ирина Лапанович:
Если вы хотите сделать небольшую паузу, например, сделать глоток воды или выйти, то они складываются вот таким образом.

Это послужит сигналом о том, что ваш гость еще не завершил трапезу.

Ирина Лапанович:
Если же вы закончили ваш прием пищи, то вилка и нож складываются вот таким образом.

Столовый этикет. Какие бывают приборы и как правильно ими пользоваться?

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