Стороны пришли к пониманию. Состоялся очередной телефонный разговор Лукашенко и Меркель
Новости Беларуси. Диалог и контакты на высшем уровне продолжаются. 17 ноября состоялся очередной телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор касался ситуации на границе Беларуси со странами Европейского союза. Подробно обсудив проблемы беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении этих вопросов. Проблема вынесена на уровень Беларуси и ЕС.
В ближайшее время будут определены должностные лица с обеих сторон, которые немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся вопросов. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию. Ангела Меркель довела до Президента Беларуси просьбу председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Международные организации, занимающиеся проблематикой беженцев и мигрантов, хотели бы продолжить активное сотрудничество с белорусской стороной.
Также стало известно, что Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились и впредь продолжить подобные контакты.
Польша намерена строить заграждение на границе с Беларусью. Длина забора составит 180 км
В правительстве Германии считают полезным диалог с Александром Лукашенко (подробнее здесь). Однако в Польше не хотят слышать ни про какой диалог. Власти страны намерены начать строительство заграждения на границе с Беларусью уже 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее министр внутренних дел Польши сообщил, что строительство ограждения будет вестись в три смены 24 часа в сутки. Длина забора составит 180 километров, а высота – 5 метров. Данную конструкцию оснастят электронной техникой: камерами дневного и ночного видения и датчиками движения.