новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

«Стояла сцена возле ТЦ, любой мог записаться»: народный фестиваль во Фрунзенском районе будут проводить ежегодно

11.09.2017 - 18:41

Новости Беларуси. «Изюминкой» празднования Дня города во Фрунзенском районе Минска стал необычный конкурс, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:
Главное событие – подвели мы итоги, у нас прошёл такой народный фестиваль «Квадро-Фест». Каждый четверг в августе по вечерам проходил отборочный тур – любой желающий мог записаться, принять участие в «Открытом микрофоне».

Стояла сцена возле одного из наших торговых центров, и проходил конкурс творчества.

И именно ко Дню города, к 950-летию, подводили итоги, провели гала-концерт, наградили победителей. И мероприятие очень понравилось нашим жителям. И мы будем такой «Квадро-Фест» проводить ежегодно.

Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»
Режиссёр о первом Дне города в Минске: «Весна, зарождение жизни, никто не занят картошкой. Какой праздник в сентябре?»
Пешеходные улицы в Минске: «Просятся Интернациональная, Маркса, несмотря на жалобы жильцов»
«Цэнтр пачатковы – Строчыцкае гарадзішча, за аўтарынкам «Малінаўка»: историк предлагает создать минский археологический парк
«Просто хорошие блюда, хорошие туалеты»: чешский спортивный чиновник считает, что Минску не хватает ресторанов
«Чехи уже не хотят туристов, уже так много, что уже свободного места нет»
«Будем дальше пробовать проводить такие эксперименты»: о билетах на Айвазовского по 1 рублю
Постановщик первого Дня города в Минске: «Праздник делали, всё-таки, режиссёры, а не чиновники»
Все новости по теме День города в Минске-2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru